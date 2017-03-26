Трамп выставил Германии счет на $374 млрд за обеспечение безопасности - Sunday Times

Президент США Дональд Трамп вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель документ, из которого следует, что Берлин должен НАТО более $374 млрд за обеспечение безопасности. Об этом пишет газета Sunday Times со ссылкой на немецкие правительственные источники.

По данным издания, счет был передан Меркель в ходе переговоров в Вашингтоне. «Концепция предъявления таких требований заключается в том, чтобы запугать другую сторону, но канцлер приняла это спокойно и не будет реагировать на такие провокации», – сказал один из немецких чиновников.

Ранее Трамп заявил, что Германия должна НАТО большие суммы денег за предоставляемую защиту. «Германия должна огромные суммы денег НАТО и США за мощную и очень дорогую оборону, предоставленную Германии!» – сказал Трамп.