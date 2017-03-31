Прокурор просит четыре года колонии для фельдшера по делу о гибели детей на Сямозере

Гособвинение просит четыре года колонии для фельдшера Ирины Щербаковой, проигнорировавшей звонок тонувших на Сямозере детей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. «Четыре года лишения свободы в колонии общего режима — таковы требования гособвинения по делу обвиняемой Щербаковой», — сказал собеседник агентства.

Трагедия на Сямозере в Карелии произошла в июне 2016 г. Дети из оздоровительного лагеря отправились в поход по водоему на лодках, во время шторма 14 детей утонули.

По данным следствия, 18 июня в Суоярвскую ЦРБ позвонил 12-летний мальчик, который рассказал о случившемся. Находившаяся на дежурстве Щербакова не сообщила о звонке в службы спасения и администрацию больницы, посчитав его шуткой.

Прокурор настаивает на том, что халатность фельдшера не позволила своевременно начать спасательную операцию и привела к гибели детей. Щербакова признала вину частично. Ее защита настаивает на оправдательном приговоре.