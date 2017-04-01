Иса Ямадаев подозревается в организации покушения на Кадырова – «Росбалт»

Управление Следственного комитета России по Чеченской республике объявило в федеральный розыск Ису Ямадаева, он подозревается в организации покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник.

По данным агентства, в постановлении о розыске, вынесенном в марте, говорится, что «с мая 2016 г. Ямадаев И. Б., предполагая, что глава Чеченской республики Кадыров Р. А. виновен в гибели его брата Ямадаева Х. Б., действуя из чувства кровной мести, решил совершить его убийство».

20 марта в квартире семьи Ямадаевых в подмосковном Одинцове был проведен обыск. «Все доказательства строятся на показаниях нескольких бывших бойцов батальона «Восток», которые напоминают детектив, написанный школьником, и содержат множество временных и прочих нестыковок. К тому же, Ямадаев является военнослужащим, а дело ведет гражданское следствие», — сказал источник агентства.

Ранее «Новая газета» сообщила о расследовании в Чечне попытки покушения на главу республики Рамзана Кадырова. В резиденции Кадырова в Беное было заложено мощное взрывное устройство, которое обнаружило следствие.