В Санкт-Петербурге автомобиль сбил насмерть двух пешеходов на тротуаре

На востоке Санкт-Петербурга автомобиль выехал на тротуар и сбил троих пешеходов, двое из них скончались, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

«По предварительной информации, в 10.40 на Дальневосточном проспекте, 16, водитель автомобиля Ford 1991 г. р. выехал на тротуар, где сбил людей, после чего машина опрокинулась. Погибли два пешехода — мужчина и женщина», — сказал собеседник агентства.

Еще одна женщина-пешеход, по его словам, получила травмы средней тяжести. В автомобиле никто серьезно не пострадал. «По данному факту проводится проверка», — добавили в управлении ГИБДД.