Около 20 человек пострадали при взрыве на карнавале в пригороде Парижа

Сильный взрыв прогремел на карнавале в пригороде Парижа, в результате чего как минимум 19 человек получили ранения, сообщают французские СМИ. Ранее говорилось о 30 пострадавших. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв не был терактом, передает издание L’Express. Инцидент произошел около 17.30 по местному времени (18.30 мск), когда на карнавале должны были поджечь чучело из соломы и дерева. Причины случившегося выясняются.

По некоторым данным, в результате происшедшего пострадала мэр коммуны Вильпент. «Искры и куски дерева разлетелись в стороны, ранив нескольких человек, в том числе — мэра коммуны. Она получила ранение ноги», — пишет портал Francetvinfo.