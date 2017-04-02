Минобороны России обвинило США в сокрытии преступлений боевиков в Ираке

Министерство обороны России раскритиковало заявления Пентагона о жертвах мирного населения в Ираке. Накануне коалиция признала, что в результате авиаударов в Сирии и Ираке погибли как минимум 229 мирных жителей. Кроме того, еще 15 сообщений о гибели жителей в Мосуле, по мнению Пентагона, «заслуживают доверия».

«Поразило заявление представителя международной коалиции Джозефа Скрокка, пообещавшего “проработать вопрос рассекречивания видеоролика”, показывающего как боевики прячут гражданских лиц в здании западного Мосула, из которого затем ведут стрельбу, чтобы спровоцировать ответный удар коалиции. К сведению Скрокка подобный факт, ни что иное, как тягчайшее военное преступление», — сказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, после заявление Скрокка возникает два вопроса: зачем США скрывают военные преступления террористов и почему коалиция наносила удары, зная, что в зданиях находятся мирные жители.

«По заявлению представителя коалиции Джозефа Скрокка, несмотря на жертвы мирного населения, коалиция “не намерена отступать, даже когда борьба становится тяжелой”. О каких-то гуманитарных аспектах операции или просто облегчении страданий мирных жителей, получается, не может быть и речи», — заключил Конашенков.