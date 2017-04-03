Минобороны реформирует управление подведомственным ЖКХ – «Коммерсантъ»

Военное ведомство решило отказаться от аутсорсинга в управлении жилищно-коммунальным комплексом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо министра Сергея Шойгу президенту Владимиру Путину «О повышении эффективности холдинга АО «Гарнизон»». Документ отправлен в конце февраля.

В письме говорится, что «модель аутсорсинга с первых дней своего существования стабильно приводит к отрицательным показателям деятельности, наличию долгов перед ресурсоснабжающими организациями и регионами». Кроме того, поддержание системы, внедренной экс-министром обороны Анатолием Сердюковым в 2008 г., требует постоянного административного вмешательства.

Фактически вопрос об отказе от аутсорсинга Шойгу решил 23 декабря 2016 г. – по итогам проверки работы системы. Ключевым звеном в управленческой реформе Шойгу является ФГБУ — «Фонд жилищно-коммунальных услуг» (ФЖКУ). Именно сюда могут быть переданы активы, которыми сейчас управляют четыре компании - Главное управление коммунально-жилищного хозяйства, Главное управление жилищным фондом, «Оборонэнергосбыт» и «Оборонэнерго». Активы последнего могут перейти к «Россетям». Параллельно создается специальный фонд, который займется обеспечением деятельности 9-го управления Минобороны, 12-го главного управления Минобороны, а также некоторым подразделениям ВМФ, ВКС и РВСН.

Нет ясности, каким образом будет решен вопрос с долгами перед ресурсоснабжающими организациями, которая , по данным замминистра обороны по тылу Дмитрий Булгакова, составляют около 29 млрд руб. Белый дом предписывает военным ликвидировать задолженности и исходить при этом из «субсидиарной ответственности Минобороны за своевременность и полноту оплаты коммунальных услуг (ресурсов) в случае передачи указанных функций в подведомственные учреждения». Издание утверждает, что с 1 апреля предоставление коммунальных услуг ГУ ЖКХ, «Оборонэнергосбытом», «Славянкой» и РЭУ на основании договоров с Минобороны было прекращено, а их функции на себя взял ФЖКУ.