В Армении возбудили дела по факту нарушений на выборах

Генпрокуратура Армении изучила около 2000 сообщений о правонарушениях во время голосования на выборах в парламент республики и из них 392 сообщения содержат признаки преступлений, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«Из 392-х 121 сообщение касается голосования вместо другого человека, 115 - препятствования свободного волеизъявления избирателя, 77 - нарушения тайны голосования, 63 - препятствования работе представителя СМИ, доверенного лица, наблюдателя, пять - раздачи предвыборных взяток, одно сообщения - препятствования составления списка на избирательном участке», - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что по шести случаям повторного голосования возбуждены уголовные дела, один подозреваемый задержан.

По итогам обработки 68% бюллетеней, правящая Республиканская партия Армении набирает 49,32% избирателей, блок «Царукян» – 27,67%, блок «Выход» – 7,39% и Дашнакцутюн – 6,74%. Пока в парламент проходят 4 политические силы, сообщает News.am, По итогам обработки 68% бюллетеней, правящая Республиканская партия Армении набирает 49,32% избирателей, блок «Царукян» – 27,67%, блок «Выход» – 7,39% и Дашнакцутюн – 6,74%. Пока в парламент проходят 4 политические силы.