На юго-востоке Москвы уровень сероводорода был превышен более чем в 2,5 раза

Автоматические станции мониторинга утром 3 апреля зафиксировали серьезные превышения допустимого уровня содержания сероводорода в воздухе на юго-востоке столицы, сообщает «Мосэкомониторинг».

По данным учреждения, уровень сероводорода в районе Капотня в 07.00 был превышен в 2,59 раза, в районе Люблино – в 1,68 раза. Кроме того, в районе Выхино-Жулебино утром отмечено 2,0 ПДК м.р. сероводорода.

Ранее в понедельник о сильном запахе сероводорода в нескольких районах Москвы сообщали корреспонденты «Интерфакса». В частности, речь шла о районах Кузьминки, Текстильщики, Печатники, Люблино, Марьино, кроме того, запах ощущался на северо-востоке в районе ВДНХ.