Экологическая ситуация в Москве стабилизировалась – «Мосэкомониторинг»

В «Мосэкомониторинге» заявили, что метеоусловия способствовали накоплению выбросов и привели к повышению уровня загрязнения в Москве в ночные и утренние часы.

В некоторых районах были зафиксированы кратковременные превышения нормативов по оксиду азота, сероводороду и оксиду углерода, говорится в сообщении.

По данным мониторинга, к 09.00 экологическая ситуация в городе стабилизировалась.

Автоматические станции мониторинга утром 3 апреля зафиксировали серьезные превышения допустимого уровня содержания сероводорода в воздухе на юго-востоке столицы, сообщает «Мосэкомониторинг». По данным учреждения, уровень сероводорода в районе Капотня в 07.00 был превышен в 2,59 раза, в районе Люблино – в 1,68 раза. Кроме того, в районе Выхино-Жулебино утром отмечено 2,0 ПДК м.р. сероводорода.