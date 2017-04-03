В МВД опровергли создание подразделения для борьбы с «группами смерти» в соцсетях

МВД России не создавало специального подразделения для расследования преступлений против подростков, совершаемых в соцсетях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В организационно-штатной структуре Управления уголовного розыска (УУР) столичного главка полиции имеется подразделение, специализирующееся на раскрытии преступлений против личности, в состав которого входит отдел, на который возложены функции по раскрытию преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе и по выявлению и пресечению противоправных действий в социальных сетях. Отдельного подразделения для работы по указанному направлению в штате УУР Главного управления МВД России по Москве не создавалось», – сказала Волк.

Ранее в СМИ появилась информация, что в структуре столичного главка полиции было создано специальное подразделение, специализирующееся на борьбе с так называемыми группами смерти в социальных сетях.

В МВД заявляли, что основные причины подростковых суицидов в России связаны с неразделенной любовью и конфликтами в семье, лишь 1% совершивших самоубийство подростков были подвержены влиянию так называемых групп смерти в социальных сетях.

Ранее президент России Владимир Путин назвал преступниками создателей сайтов, пропагандирующих самоубийства. Он также поддержал инициативу депутатов Госдумы по введению уголовной ответственности за организацию «групп смерти» или создание сайтов, склоняющих к суициду. Он призвал правоохранительные органы активно пресекать действия хозяев, создателей и администраторов подобных сайтов, назвав их деятельность деструктивной и преступной.