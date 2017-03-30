В МВД заявили, что лишь 1% подростковых суицидов в России связан с «группами смерти»

Основные причины подростковых суицидов в России связаны с неразделенной любовью и конфликтами в семье, лишь 1% совершивших самоубийство подростков были подвержены влиянию так называемых «групп смерти» в социальных сетях. Об этом заявил заместитель начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Вадим Гайдов.

«Самоубийства среди несовершеннолетних остаются острой проблемой. Тревожные сводки не сходят с первых полос, но появилась эта проблема не вчера. Если в 2015 г. число совершивших самоубийство подростков составляло 685, то в 2016 г. - 720», - сказал Гайдов в ходе заседания V форума «Наши дети» в Петербурге.

«Основные причины самоубийств - неразделенная любовь или конфликты в семье (по 30%), 1% самоубийств связан с влиянием закрытых групп на сайтах», - добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал преступниками создателей сайтов, пропагандирующих самоубийства. Он также поддержал инициативу депутатов Госдумы по введению уголовной ответственности за организацию «групп смерти» или создание сайтов, склоняющих к суициду. Он призвал правоохранительные органы активно пресекать действия хозяев, создателей и администраторов подобных сайтов, назвав их деятельность деструктивной и преступной.