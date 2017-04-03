Песков прокомментировал обвинения Польши в адрес российских диспетчеров

В Кремле выразили несогласие с обвинениями польской прокуратуры в отношении российских авиадиспетчеров в связи с катастрофой самолета польского президента Леха Качиньского в апреле 2010 г.

«Обстоятельства этой трагедии уже достаточно серьезно исследованы, изучены, и, конечно, соглашаться с такими выводами не представляется возможным», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник журналистам.

Он отметил, что расследование обстоятельств этой авиакатастрофы будет продолжено.

Прокуратура Польши обвинила российских авиадиспетчеров в умышленном провоцировании авиакатастрофы Ту-154М бывшего президента Польши Леха Качиньского, заявил заместитель генпрокурора Польши Марек Пащонек на пресс-конференции.

«Это обвинения в умышленном провоцировании катастрофы», – сказал он. Группа прокуроров национальной прокуратуры повторно проанализировала более 2000 томов следственного дела об авиакатастрофе, после чего были сформулированы обвинения, добавил Пащонек.

Также Польша выдвинула обвинения против «третьей особы», находившейся утром 10 апреля 2010 г. на диспетчерской башне аэродрома Северный, куда должен был сесть самолет Качиньского. Кем конкретно является эта «третья особа», в обвинении не уточняется.

Ту-154 ВВС Польши разбился под Смоленском 10 апреля 2010 г. На его борту находилась официальная польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским, которая летела в Катынь почтить память убитых в советские годы поляков. Всего погибли 96 человек. МАК в январе 2011 г. причиной крушения назвал решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами – недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Польская прокуратура в марте 2015 г. обвинила двух российских авиадиспетчеров по делу о крушении этого самолета. Польская сторона добивается передачи обломков лайнера и материалов следствия.