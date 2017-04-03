Премьер-министр Татарстана ушел в отставку по собственному желанию

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков покидает пост по собственному желанию, говорится на сайте правительства республики.

Президент Татарстана Рустам Минниханов удовлетворил его обращение об увольнении «в связи с переходом на другую работу».

Халиков с 4 апреля назначен гендиректором АО «Управляющая компания «Татэнерго», отмечает правительство республики. Акционер УК «Татэнерго» - «Связьинвестнефтехим» - согласился с решением совета директоров компании. Халиков продолжит возглавлять советы директоров компаний энергетического сектора Республики Татарстан.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен первый заместитель Халикова Алексей Песошин.