Премьер-министр Татарстана ушел в отставку по собственному желанию
Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков покидает пост по собственному желанию, говорится на сайте правительства республики.
Президент Татарстана Рустам Минниханов удовлетворил его обращение об увольнении «в связи с переходом на другую работу».
Халиков с 4 апреля назначен гендиректором АО «Управляющая компания «Татэнерго», отмечает правительство республики. Акционер УК «Татэнерго» - «Связьинвестнефтехим» - согласился с решением совета директоров компании. Халиков продолжит возглавлять советы директоров компаний энергетического сектора Республики Татарстан.
Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен первый заместитель Халикова Алексей Песошин.