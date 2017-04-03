Работа метро в Санкт-Петербурге, вероятно, возобновится во вторник

Работа метрополитена Санкт-Петербурга, вероятно, возобновится только во вторник, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городской подземки.

«Все станции по-прежнему закрыты. Они будут закрыты, пока не будет завершена полная проверка. Не исключено, что метрополитен откроется только завтра», - сказал собеседник.

Как сообщил ранее Национальный антитеррористический комитет, около 14.40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Как сообщил пресс-секретарь губернатора Петербурга, по предварительной информации, в результате происшествия погибли 10 человек, около 50 пострадали.

Взрыв в понедельник стал первым подобным ЧП в истории эксплуатации метрополитена города.