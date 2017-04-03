Число погибших при взрыве в метро возросло до 10

В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 10 человек, еще 47 получили ранения, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, семь человек погибли на месте, один умер в машине скорой помощи, «двое погибло в приемном отделении в связи с не совместимыми с жизнью травмами».

«В настоящее время количество пострадавших официально обозначается как 47 человек. Семь человек погибли на месте, один человек погиб при транспортировке в скорой помощи», - сказала Скворцова в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).