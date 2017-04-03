Родственникам погибших в результате теракта в Петербурге положены выплаты в 2 млн рублей

Родственникам погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга положены выплаты в размере 2,025 млн руб., заявил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

«Родственникам погибших при взрывах в метро в Санкт-Петербурге положены выплаты по 2,025 млн руб.», — сказал он.

Получившие ранения в результате теракта могут могут получить до 2 млн руб. компенсации в зависимости от тяжести травм.