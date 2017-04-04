Два сотрудника полиции погибли в Астрахани в результате нападения

Сотрудники отдельного батальона ДПС № 1 Астрахани погибли от полученных огнестрельных ранений во время оформления ДТП, сообщает региональное управление МВД. В ночь на 4 апреля в Госавтоинспекцию поступило сообщение о столкновении автомобилей «Газель» и «Nissan March». Инспекторы выехали на место происшествия, где на них напали участники аварии. «Злоумышленники открыли огонь по стражам порядка из огнестрельного оружия и скрылись. От полученных ранений сотрудники ГИБДД скончались до приезда скорой помощи», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Введен план «Сирена», предполагающий поиски и задержание вооруженных и иных особо опасных преступников, передает Ast.news. В розыск объявлена «Газель», в которой могут находиться четверо подозреваемых. Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело.