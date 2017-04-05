КНДР испытала ракету средней дальности KN-15

Военные США и Южной Кореи идентифицировали «неизвестный снаряд», запущенный Северной Кореей из района Синпо – базы подводного флота КНДР - утром 5 апреля у Корейского перешейка. Речь идет о ракете средней дальности KN-15, которая после некоторой модификации может устанавливаться на субмарины, сообщает Reuters.

KN-15 пролетела около 60 км в сторону Японского моря, уточнили в объединенном комитете начальников штабов в Сеуле. Ракета была запущена под острым углом вверх и достигла высоты 189 км, подчеркнул собеседник агентства. Поскольку ракета была запущена с наземного объекта, для США она не представляла угрозы.

Запуск любой баллистической ракеты нарушает резолюции ООН, запрещающие подобные испытания. Испытания прошли на фоне предстоящей встречи президента Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином, главной темой которых, как ожидается, станет ядерная программа КНДР.