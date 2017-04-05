КНДР испытала ракету средней дальности KN-15

Военные США и Южной Кореи идентифицировали «неизвестный снаряд», запущенный Северной Кореей из района Синпо – базы подводного флота КНДР - утром 5 апреля у Корейского перешейка. Речь идет о ракете средней дальности KN-15, которая после некоторой модификации может устанавливаться на субмарины, сообщает Reuters.

KN-15 пролетела около 60 км в сторону Японского моря, уточнили в объединенном комитете начальников штабов в Сеуле. Ракета была запущена под острым углом вверх и достигла высоты 189 км, подчеркнул собеседник агентства. Поскольку ракета была запущена с наземного объекта, для США она не представляла угрозы.

Запуск любой баллистической ракеты нарушает резолюции ООН, запрещающие подобные испытания. Испытания прошли на фоне предстоящей встречи президента Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином, главной темой которых, как ожидается, станет ядерная программа КНДР.

КНДР осуществила запуск баллистической ракеты
Япония впервые провела учения для населения на случай ракетного удара КНДР
Япония впервые провела учения для населения на случай ракетного удара КНДР
Фото