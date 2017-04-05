В Москве считают неприемлемым проект резолюции СБ ООН

В Москве считают провокацией выдвинутые на Западе обвинения властей Сирии в применении химоружия в провинции Идлиб, считают неприемлемым подготовленный Францией, США и Великобританией проект резолюции Совбеза ООН в этой связи, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к МИД России.

«Вся ситуация не что иное, как провокация. С этим необходимо разобраться», - сказал собеседник. «Проект предложенной тремя странами резолюции в нынешнем виде неприемлем», - отметил он.

Члены СБ ООН встретятся в среду для обсуждения предполагаемой атаки с использованием химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Экстренное заседание Совбеза в формате открытого брифинга запланировано на 10.00 по местному времени (17.00 мск), сообщили в ООН. Встречу инициировали Франция и Великобритания.

Ранее в СМИ появлялись сообщения об атаке на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб при помощи боеприпасов с отравляющими веществами, в результате которой, по некоторым данным, погибли не менее 70 человек. Оппозиция возложила ответственность за эту атаку на Дамаск, в Дамаске это обвинение отвергли.