Российский вуз впервые попал в топ-100 рейтинга молодых вузов мира THE

Британское издание Times Higher Education (THE) опубликовало шестой ежегодный рейтинг молодых университетов THE Young University Rankings. Всего в список попали 200 университетов из 48 стран, история каждого из них не превышает 50 лет.

В топ-100 рейтинга впервые включен российский вуз: Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) заняла 96-ю строчку. Первое место в рейтинге второй год подряд заняла швейцарская Федеральная политехническая школа в Лозанне, на второй строчке - Университет науки и технологий Гонконга, на третьей - Технологический университет Наньян (Сингапур).

«Высшая школа экономики вошла в наш рейтинг молодых университетов 2017 г. - впервые за шестилетнюю историю рейтинга в нем фигурирует российский вуз. Университет занимает 96-ю позицию - это впечатляющее достижение, учитывая возросшую в этом году конкуренцию в рейтинге благодаря увеличению числа ранжируемых вузов со 150 до 200», – приводит «Интерфакс» слова редактора рейтинга THE Фила Бэйти.

Рейтинг молодых университетов THE Young Universities Rankings составляется с учетом показателей «больших» рейтингов, выпускаемых изданием THE - мирового (World University Rankings), а также рейтинга стран БРИКС и развивающихся стран. Показатели учитывают известность учебного заведения среди студентов и работодателей, а также среди экспертов в мировой академической среде.

Вузы, попавшие в списки участников этих рейтингов, отбираются по критерию «возраст - не более 50 лет», а затем проходят дополнительную оценку по пяти основным направлениям: образовательная деятельность, исследовательская деятельность, показатели цитирования, международная известность и доход. Затем участники ранжируются.