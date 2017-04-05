Путин наградил Ликсутова за развитие Московского центрального кольца

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении более 50 россиян. Часть награжденных отмечены «за большой вклад в реализацию проекта реконструкции и развития Московского центрального кольца». В частности, заммэра Москвы Максим Ликсутов награжден орденом Дружбы, замглавы департамента капитального ремонта города Москвы Василий Епифанцев, руководитель учреждения «Гормост» Юрий Иванков, генеральный директор предприятия «Мосводосток» Константин Ишханян, а также руководитель департамента ЖКХ города Москвы Павел Меркулов получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Госнаграду также получил депутат Владислав Третьяк. Он удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность». Посол России в Абхазии Семен Григорьев награжден отличительным знаком «За безупречную службу», начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов получил медаль «За развитие железных дорог». Президент Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Юрий Шевченко «за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу» удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.