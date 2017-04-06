Осужденный на 11 лет заключения житель Эстонии признался в шпионаже

Осужденный Московским горсудом за шпионаж на 11 лет лишения свободы житель Эстонии Арсен Мардалейшвили признал вину в ходе судебных заседаний, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В сообщении ФСБ говорится, что он признал себя виновным передаче представителям департамента охранной полиции МВД Эстонии за денежное вознаграждение информации о частях и соединениях Западного военного округа.

3 апреля Мосгорсуд приговорил Мардалейшвили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.276 УК РФ (шпионаж). Его дело рассматривалось в закрытом режиме.

По данным российских спецслужб Мардалейшвили «собирал секретные сведения военного характера в отношении вооруженных сил России». Утечка этих сведений за рубеж, по мнению российских спецслужб, «могла нанести ущерб обороноспособности государства».