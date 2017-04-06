Евросоюз расширил санкции в отношении КНДР

ЕС расширил санкции в отношении КНДР. Запрет касается инвестиций в Северную Корею и оказания услуг ее гражданам и юридическим лицам. Об этом говорится в коммюнике Совета ЕС.

«ЕС решил расширить запрет на инвестиции в КНДР, распространив их на новые сектора, в частности, на промышленность по производству обычных видов вооружений, металлургию и металлообработку и аэрокосмическую отрасль», — говорится в заявлении.

В документе также сообщается, что «Совет также решил запретить предоставление некоторых услуг лицам или юрлицам в КНДР, в том числе компьютерные услуги и услуги, связанные с горнодобывающей деятельностью и производством в химической, горнодобывающей и металлообрабатывающей промышленности».