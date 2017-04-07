Песков: Совбез ООН должен осудить ракетный удар по Сирии

В Кремле считают, что Совет Безопасности ООН должен осудить ракетный удар США по Сирии, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Безусловно», - ответил Песков на вопрос журналиста о том, хотела бы Москва осуждения действий Вашингтона на чрезвычайном заседании СБ ООН. Песков сказал, что на СБ Москва предлагает «обсудить ситуацию, которая сложилась после акта агрессии [США против Сирии]».

В пятницу, 7 апреля, военные США выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил «Аш-Шайрат» в западной провинции Хомс. Удары наносились с эсминцев USS Ross и USS Porter, находящихся в Средиземном море. Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал провести целенаправленный удар по аэродрому в Сирии, с которого была проведена химическая атака 4 апреля.