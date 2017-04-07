Совет Безопасности ООН в 18.30 мск в пятницу обсудит удары США по Сирии – «Интерфакс»

Совбез ООН соберется в пятницу, 7 апреля, по запросу Боливии, поддержанному Россией, для обсуждения американских ракетных ударов по Сирии, сообщил «Интерфаксу» источник в штаб-квартире ООН.

«Заседание СБ ООН состоится в 11.30 по местному времени (18.30 мск) в открытом формате по запросу боливийцев, поддержанному Россией», - сказал собеседник агентства.

В ночь на пятницу появились новости о том, что США нанесли ракетные удары по нескольким военным объектам в Сирии. Тогда же президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что эти действия отвечают «жизненно важным интересам нацбезопасности» Америки.

Утром в пятницу Боливия потребовала созвать экстренное заседание СБ ООН, так как, по мнению страны, «эти действия представляют серьезную угрозу международной безопасности».