Эрдоган одобрил удар США по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что одобряет нанесенный США удар по авиабазе в Сирии. При этом, по его мнению, одного удара недостаточно. Турецкий лидер рассчитывает на продолжение операции.

«Мы приветствуем эту операцию. Я следил за ней с четырех часов утра. Но нам не кажется это достаточным. Желаю, чтобы этот шаг США был только началом», — передает его слова телеканал NTV. Эрдоган пообещал отныне всегда защищать мирных сирийцев, использовать все возможности для защиты угнетаемых.

По его словам, необходимо создать в Сирии бесполетную зону площадью 4000-5000 кв. км.

В ночь на пятницу США нанесли авиаудар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому Шайрат в Сирии, в провинции Хомс. Американская сторона утверждает, что именно с этого объекта была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.