В Польше при столкновении поезда с грузовиком пострадали 18 человек
На юге Польши скоростной пассажирский поезд Pendolino столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали 18 человек, передает ТАСС.
Поезд столкнулся с грузовым автомобилем приблизительно в три часа дня по местному времени на железнодорожном переезде недалеко от города Озимек. На место происшествия прибыли 16 пожарных бригад, кареты скорой помощи и спасательные вертолеты.
Все получившие травмы госпитализированы в ближайшие больницы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Около 200 пассажиров поезда получили легкие травмы. Водитель грузового автомобиля не пострадал.