В Польше при столкновении поезда с грузовиком пострадали 18 человек

На юге Польши скоростной пассажирский поезд Pendolino столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали 18 человек, передает ТАСС.

Поезд столкнулся с грузовым автомобилем приблизительно в три часа дня по местному времени на железнодорожном переезде недалеко от города Озимек. На место происшествия прибыли 16 пожарных бригад, кареты скорой помощи и спасательные вертолеты.

Все получившие травмы госпитализированы в ближайшие больницы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Около 200 пассажиров поезда получили легкие травмы. Водитель грузового автомобиля не пострадал.