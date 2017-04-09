Спасатели обнаружили пропавший вертолет Robinson, экипаж не пострадал

Вертолет Robinson, пропавший в Ханты-Мансийском автономном округе, обнаружен в 90 км от Нижневартовска, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону. «Пилот и пассажир в хорошем состоянии. Госпитализация им не требуется», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вертолет Robinson, летевший из Сургута в Новосибирск, перестал выходить на связь в районе Нижневартовска. На его борту находились два человека. Была организована поисковая операция.

По предварительным данным, причиной происшествия стали сложные погодные условия: пилот почувствовал, что вертолет в ходе полета обледенел, и решил приземлиться, чтобы избавиться ото льда, однако посадка прошла неудачно. Вертолет частично разрушен и лежит на левом боку.