По факту взрыва газа в жилом доме в Таганроге возбуждено дело

Ростовское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек в результате взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в Таганроге. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Как сообщалось, информация о взрыве в пятиэтажке в Таганроге поступила в МЧС в воскресенье в 5.25 мск. После хлопка газа вспыхнул пожар. По уточненным данным, частично разрушены 13 квартир, два человека погибли, еще два госпитализированы.