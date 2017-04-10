Шувалов поручил внести изменения в ПДД – «Коммерсантъ»

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД и Минтрансу в течение месяца подготовить изменения в действующие правила дорожного движения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя чиновника.

Речь идет о двух новшествах. Первое регламентирует проезд перекрестков с круговым движением. Сейчас в большинстве случаев при въезде на круг установлен знак «уступи дорогу», хотя по умолчанию действует и принцип помехи справа, т. е. преимущество – у въезжающих на круг, их необходимо пропускать. Правительство намерено закрепить единое правило и отдать преимущество автомобилям, двигающимся по кругу, если нет иных знаков. «Подобная практика, существующая практически во всем мире, зарекомендовала себя как более эффективная для регулирования движения», – уверен собеседник издания.

Вторая поправка касается введения в ПДД нового знака и термина – «зона успокоенного движения». Разрешенная скорость в таких местах будет составлять 10–20 км/ч, а пешеходы смогут выйти на проезжую часть в любом месте улицы и в любой момент. «Очень важно, чтобы при этом не снижалась безопасность движения, поэтому нововведения потребуют тщательной проработки и последующего информирования граждан», – сказал представитель Шувалова.