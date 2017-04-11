Рядом с автобусом немецкого футбольного клуба «Боруссия» произошли три взрыва

В результате трех взрывов рядом с автобусом дортмундского футбольного клуба «Боруссия» пострадал один из игроков команды. Речь идет об испанце Марке Бартра, он госпитализирован, сообщает BBC News.

«Мы можем подтвердить, что произошли три взрыва рядом с автобусом «Боруссии», – говорится в сообщении немецкой полиции.

Как отмечается в сообщении клуба в Twitter, сейчас остальные игроки находятся в безопасности. Также никакой опасности нет и для зрителей, находящихся на стадионе в Дортмунде, где должен был пройти матч с командой «Монако».

Матч перенесен на среду, 12 апреля, сообщает «Боруссия» в Twitter. По данным Bild, инцидент произошел в 10 км от стадиона, взрывные устройства находились на обочине дороги. Полиция выясняет, была ли эта атака спланированной.