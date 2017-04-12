Минздрав: безработных и самозанятых исключать из системы ОМС не будут

Минздрав России заявил, что не собирается выводить безработных и самозанятых граждан из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). «Минздрав России и Федеральный фонд ОМС с удивлением обнаружили распространённую в СМИ информацию о том, что якобы безработные и самозанятые россияне будут лишены бесплатных полисов обязательного медицинского страхования. Эта информация не соответствует действительности и является искажением позиции ведомств», – заявил официальный представитель ведомства Олег Салагай.

По его словам, таких предложений не содержится ни в одном из готовящихся законопроектов или нормативных актов. Представитель Минздрава добавил, что любые изменения системы ОМС основываются на гарантированном праве на бесплатную медицинскую помощь для всех россиян.

Ранее о планах Минздрава исключить неработающих граждан из системы ОМС сообщали «Известия» со ссылкой на доклад ведомства об итогах работы за прошлый год и планах на 2017 г. По данным издания, инициатива принадлежит Фонду ОМС: выведение некоторых категорий граждан из системы поможет сэкономить бюджетные средства.

В Минздраве изданию подтвердили, что сейчас разрабатывается законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования». «Подготовка документа ведется с учетом предложений ФОМСа, Счетной палаты, Совета Федерации и Государственной думы», — сказал изданию представитель ведомства.