Суд продлил срок домашнего ареста Алексея Улюкаева

Басманный суд Москвы решил продлить на три месяца срок домашнего ареста бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. «Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок домашнего ареста на три месяца, то есть до 15 июля», – заявила судья Наталия Дударь.

Таким образом, суд согласился с доводами следствия, которое опасалось, что Улюкаев может скрыться или оказать давление на свидетелей в случае освобождения. Защита заявила, что считает домашний арест необоснованным, но если мера пресечения будет продлена, то просили разрешить подзащитному прогулки утром и вечером по два часа. Суд не разрешил Улюкаеву выходить на прогулки, однако позволил бывшему министру посещать лечебно- реабилитационный центр из-за проблем со зрением.

В настоящее время по делу завершены фонографическая и комплексная психолого-лингвистическая экспертизы, осталось допросить 15 свидетелей, провести осмотр документов, после чего можно будет предъявлять обвинение в окончательной редакции.

Улюкаева подозревают в получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, благодаря которой «Роснефть» купила госпакет акций «Башнефти». После задержания Улюкаев был помещен под домашний арест, президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи «с утратой доверия».