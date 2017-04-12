Путин обещал не допустить цветных революций в России и других странах ОДКБ

Москва постарается не допустить «цветной» революции в России и других странах ОДКБ, заявил телеканалу «Мир» президент Владимир Путин. Интервью выйдет в эфир вечером 12 апреля. «Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ», - сказал он.

В июне 2016 г., отмечая снижение стабильности ситуации в мире, Путин на совещании с послами и постпредами России в зарубежных странах отметил попытки некоторых партнеров провоцировать региональные конфликты и заниматься экспортом «цветных революций», для чего «в пособники» берутся и террористы, и фундаменталисты, и откровенные неофашисты. «Видим настойчивые попытки ряда партнеров сохранить монополию на геополитическое доминирование. При этом задействуется как веками копившийся опыт подавления, ослабления, сталкивания конкурентов лбами, так и усовершенствованные политические и экономические, финансовые, а сегодня и информационные рычаги», - говорил президент тогда. Путин упомянул в качестве примера продолжающийся конфликт на Украине, создание системы ПРО США в Европе и расширение НАТО в восточном направлении, в том числе увеличение военной активности на восточном направлении.

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