Ахмадинежад снова выдвинулся в президенты

Руководивший Ираном восемь лет Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался кандидатом в президенты страны, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA. Президентские выборы пройдут 19 мая, 11 апреля МВД начало регистрацию кандидатов. С 3 августа 2013 г. президентом Ирана является Хасан Роухани.

12 апреля МВД зарегистрировало в качестве кандидатов в президенты Ахмадинежада и двух его бывших заместителей - Хамида Багаи и Масуда Зарибафана, сообщает ISNA. По Конституции, президентом Ирана может стать любой коренной житель страны не моложе 40 лет, являющийся активным сторонником ислама и исламского строя. Заявки будут приниматься в течение пяти дней, и уже в первый зарегистрировались более 100 человек. ТАСС отмечает, что перед выборами регистрируются вплоть до тысячи канидатов. Окончательный список утверждает Наблюдательный совет Ирана, в который входят исламские юристы и представители высшего шиитского духовенства, в списке остаются не больше 10 человек.

В середине прошлого года Ахмадинежад говорил, что планирует выдвинуться на президентские выборы, но тогда духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи назвал эти планы «неразумными и нецелесообразными». В сентябре он говорил, что не рекомендовал Ахмадинежаду участвовать в выборах, поскольку это «разделит иранское общество на два противоположных полюса». Тот вскоре заявил, что передумал выдвигаться в президенты. Однако в последние дни экс-президент вел активную агитационную деятельность в пользу своего заместителя в прежней администрации Хамида Багаи и в этих целях провел даже в Тегеране впервые за последние три с половиной года пресс-конференцию, отмечает ТАСС.