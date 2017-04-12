В Германии задержали подозреваемого в совершении взрывов в Дортмунде

В Германии задержан подозреваемый исполнитель взрывов в немецком Дортмунде около автобуса клуба «Боруссия Дортмунд», сообщает Reuters.

Всего полиция подозревает в организации взрывов двух человек, которые предположительно связаны с радикальными исламистами. Полиция обыскала их квартиры, после чего один из них был задержан.

Отмечается, что взорвавшиеся бомбы были начинены металлическими осколками, при этом радиус поражающего действия взрывных устройств составлял 100 м.

Ранее в среду газета «Зюддойче цайтунг» сообщила, что германская полиция расследует возможную причастность исламских экстремистов к взрывам.

Полиция заподозрила экстремистский след после обнаружения на месте происшествия письма, в котором говорилось об использовании ФРГ самолетов «Торнадо» в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

Накануне три взрывных устройства сработали близ автобуса футбольного клуба «Боруссия Дортмунд». Взрывы прогремели незадолго до первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов UEFA между командами «Боруссия» и «Монако» в Дортмунде в Германии. В связи с этим игру было решено перенести на среду, 12 апреля.