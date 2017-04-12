Минобрнауки опровергло сообщение об уменьшении числа бюджетных мест в аспирантуре

В Минобрнауки заявили, что число бюджетных мест в аспирантуре последние три года увеличивается. В будущем их сокращение не планируется, передает «Интерфакс».

«Речь не идет о сокращении количества бюджетных мест в аспирантуре. За последние годы доступность аспирантуры для выпускников предыдущих уровней образования поднялась с 3% в 2013 г. до 6,5% в 2016 г.», - заявила министр образования и науки Ольга Васильева.

Объемы контрольных цифр приема, уже определенные на 2018 г., увеличились на 7% по сравнению с утвержденными на приемную кампанию этого лета. Количество бюджетных мест вырастет по педагогическим и инженерным специальностям.

Васильева также отметила, что процент выпускников аспирантуры, защищающих в дальнейшем диссертацию, не превышает 30%.