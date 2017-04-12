Путин в середине мая посетит Пекин

Президент России Владимир Путин, как ожидается, посетит Пекин 14-15 мая текущего года, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов в ходе заседания российско-китайской межправкомиссии в среду в Москве.

«Со стороны российского правительства мы примем все необходимые меры и силы, для того чтобы по тем поручениям, которые есть от президента России и председателя КНР господина Си Цзиньпина [подготовиться] по совместной инвестиционной повестке к форуму, который состоится в Пекине 14-15 мая. Я буду сопровождать нашего президента, нам будет что в присутствии лидеров доложить по продвижению инвестиционных проектов из списка», - сказал он.