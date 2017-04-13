Усманов подал иск к Навальному в Люблинский суд

Иск Алишера Усманова к Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией поступил в Люблинский суд Москвы. Это сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда. Бизнесмен заявил 11 апреля, что подаст в суд на Навального за клевету. «Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы», – говорил он ТАСС. Бизнесмен заверил тогда, что ведет дела «прозрачно и законно» и тратит сотни миллионов долларов на благотворительность ежегодно, поэтому у Навального нет «морального права» обвинять его. Представитель бизнесмена сообщил в тот день «РИА Новости», что Усманов исправно платит налоги и создал тысячи рабочих мест.

В расследовании Навального, обнародованном в начале марта, утверждалось, что сокурсник премьера Дмитрия Медведева Илья Елисеев и связанный с ними фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд руб., что рассматривается как взятка. Также в начале марта заявление в СКР о возбуждении уголовного дела по статьям о взяточничестве в отношении Усманова и Медведева направил директор ФБК Роман Рубанов.

В интервью «Ведомостям» 12 апреля Усманов заявил, что не дарил землю в Знаменском фонду «Соцгорпроект», а обменял принадлежащий ему участок с домом в Знаменском на 12 га на Рублевке, принадлежащие фонду Ильи Елисеева.

На это Навальный привел данные из Росреестра, согласно которым Усманов купил землю на Рублевском шоссе у двух коммерческих компаний – ООО «Лесной дом» и ООО «Группа Ист инвест».

«Господин Навальный очень любит публиковать красивые картинки и топографические снимки, но очень невнимательно читает документы. В очередной раз он показывает свою некомпетентность и склонность ко лжи, а может, просто проблемы со зрением. Несмотря на данные Алишером Усмановым пояснения в интервью газете «Ведомости», а также опубликованную в том же номере газеты информацию, Навальный продолжает повторять уже сказанные ранее глупости», – ответили в пресс-службе Усманова.