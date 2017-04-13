Дело бывшего главы Марий Эл связано с делом бывшего министра сельского хозяйства республики – «Интерфакс»

Дело о покушении на взятку в отношении бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова стало развитием другого уголовного дела - в отношении бывшего министра сельского хозяйства республики Ираиды Долгушевой, сообщили «Интерфаксу» информированные источники.

«Новое коррупционное дело - это один из эпизодов большого уголовного дела о махинациях в особо крупном размере в агрохолдинге "Акашево", в котором замешаны высокопоставленные чиновники Марий Эл, в том числе экс-министр сельского хозяйства Долгушева», - сказал один из собеседников агентства.

По его данным, Долгушевой инкриминируется изготовление подложных документов, на основании которых крупнейший в республике агрохолдинг незаконно получал кредиты и субсидии. «Сам бывший глава республики подозревается в получении откатов от агрохолдингов за оказание услуг и покровительство», - отметил источник.