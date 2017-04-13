Бывший глава Марий Эл подозревается в получении взятки

Бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов задержан по подозрению в попытке получить взятку в размере 250 млн руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой адвоката Игоря Трунова. По его словам, следствие проводит обыски в московской квартире дочери Маркелова и в доме его жены. «По делу проходят трое: Маркелов, который задержан, а также взяткодатели – предприниматель Николай Кривашин и глава местного телеканала "Регион 12" Мария Кожевникова», – сказал адвокат.

В отношении Маркелова возбудили дело по двум эпизодам ст. 291 УК РФ, сообщает «РИА Новости». По данным агентства, в доме правительства Марий Эл проводится изъятие документов. Обыски также проводятся у двух других фигурантов дела, передает «Интерфакс». Источник агентства в силовых структурах подтвердил, что Маркелов задержан в Марий Эл в ходе совместных действий Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета России (СКР).

Трунов также сообщил, что дело Маркелова ведет следователь СКР по особо важным делам, в ближайшее время бывший глава Марий Эл, скорее всего, будет этапирован в Москву. Юрист добавил, что Маркелова вызывали в республиканское управление ФСБ для дачи показаний по коррупционному делу, связанному с агрохолдингом «Птицефабрика Акашевская».

Президент России Владимир Путин 6 апреля подписал указ «О досрочном прекращении полномочий главы Республики Марий Эл». По его словам, Маркелов «уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы». Путин предложил председателю Арбитражного суда Московской области Александру Евстифееву возглавить республику до выборов.

Источник «Интерфакса» считает, что Маркелов был вынужден написать заявление об отставке по собственному желанию после того, как руководству страны были доложены оперативные материалы по его делу. «Правоохранительные органы, которые расследовали дело о махинациях в агрохолдинге "Акашево" в Марий Эл, доложили руководству страны о подозрениях в причастности к этим махинациям высокопоставленных чиновников республики, в том числе и ее руководителя. В результате Леонид Маркелов на прошлой неделе был вынужден написать заявление об уходе по собственному желанию», – сказал собеседник агентства.

Некоторые СМИ сообщали, что Маркелову может быть передан мандат депутата Государственного собрания республики шестого созыва. Другие источники передавали, что в случае получения мандата депутата Госсобрания Марий Эл Маркелов может занять место в Совете Федерации.