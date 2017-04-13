Песков: претензии следствия к Маркелову не были причиной его отставки

Кремль знал о претензиях следствия к бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, но они не были причиной его отставки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Безусловно, об определенных вопросах, которые есть у следственных органов, было известно. Но, с другой стороны, та ротация, которая произошла, в первую очередь связана все-таки с достаточно длительным сроком пребывания Маркелова в должности главы региона», – сказал Песков.

Ранее сегодня стало известно, что Маркелова подозревают в попытке получить взятку в размере 250 млн руб. Экс-глава Марий Эл задержан и в ближайшее время может быть этапирован в Москву. Источник «Интерфакса» считает, что Маркелов был вынужден написать заявление об отставке по собственному желанию после того, как руководству страны были доложены оперативные материалы по его делу.

Напомним, президент России Владимир Путин 6 апреля подписал указ «О досрочном прекращении полномочий главы Республики Марий Эл». По его словам, Маркелов «уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы». Путин предложил председателю Арбитражного суда Московской области Александру Евстифееву возглавить республику до выборов.