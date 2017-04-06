Путин назначил врио главы Марий Эл

Президент России Владимир Путин предложил председателю Арбитражного суда Московской области Александру Евстифееву возглавить Республику Марий Эл до выборов главы республики в сентябре этого года. Об этом сообщается на сайте Кремля. Президент заявил, что нынешний глава республики Леонид Маркелов «уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы».

«Александр Александрович, хотел бы поговорить с вами об одном из субъектов Российской Федерации - Республике Марий Эл. Вы, будучи заместителем полпреда в Приволжском федеральном округе, занимались и этой республикой. Сейчас сложилась ситуация, когда действующий глава республики просит использовать его на другом участке работы», - сказал Путин на встрече с Евстифеевым.

Евстифеев принял предложение, поблагодарив президента. «Это высокая честь, большое доверие и огромная ответственность», - сказал он.

В ответ на вопрос Путина, как Евстифеев оценивает потенциал республики, он ответил, что потенциал высокий, но не в полной мере реализован. По словам нового главы республики, наибольшие перспективы у региона - в производственной сфере и сельском хозяйстве.

Позднее был опубликован указ об освобождении от должности нынешнего главы Маркелова по его просьбе. В 2015 г. Маркелов победил в первом туре губернаторских выборов в республике.

Четвертая попытка Евстифеева

Евстифеев работал заместителем полпреда президента в Приволжском федеральном округе 15 лет назад - с июня 2000 г. по январь 2002 г.

С 2003 г. Евстифеев делал карьеру в судебной системе: девять лет он проработал председателем Девятого арбитражного апелляционного суда (проверяет судебные акты, принятые Арбитражным судом Москвы). В 2012 г. он попытался переназначиться на третий срок, поскольку первое назначение было всего на три года (по действовавшим тогда законам первое назначение судья получал на сокращенный, «испытательный» срок) и даже получил от высшей квалификационной коллегии судей рекомендацию, но в президентской комиссии по кадрам по-своему истолковали действовавшее тогда ограничение занимать пост председателя суда (не более двух сроков подряд) и заблокировали это назначение.

Новое место работы Евстифееву нашли в Арбитражном суде Московской области (для этого возглавлявшему этот суд Дмитрию Плешкову пришлось перевестись на аналогиченую должность в Самарской области). Следующая попытка Евстифеева подняться по карьерной лестнице оказалась неудачной. В 2014 г. он выдвинул свою кандидатуру на пост председателя экономической коллегии Верховного суда. Но получил отказ: специальная квалификационная коллегия по отбору кандидатов на должности судей отдала предпочтение другой кандидатуре. В 2015 г. ему отказали в рекомендации на должность председателя Арбитражного суда Московского округа — в Верховном суде при этом сослались на отсутствие опыта рассмотрения судебных дел.