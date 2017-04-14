Путин: Россия скорректирует планы по использованию космодрома «Восточный»

Москва согласилась с предложением Астаны о расширении сотрудничества в сфере освоения космического пространства с использованием космодрома «Байконур», сообщил президент России Владимир Путин на саммите «Евразэс» в Бишкеке.

«Хочу проинформировать президента Казахстана: мы приняли решение по вашему предложению о продолжении и расширении сотрудничества в космосе с использованием "Байконура". Мы в ближайшее время скорректируем планы, имею в виду использование космодрома "Восточный", чтобы активно работать вместе с вами по имеющимся предложениям, которые вы сформулировали», - сказал Путин.

По его словам, Россия и Казахстан будут сотрудничать по совместным проектам «с использованием не только "Байконура" на длительную перспективу, но и по реализации планов по совместным пускам, разработке новых видов ракетно-космической техники».