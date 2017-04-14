Песков допустил возможность беседы лидеров стран «нормандской четверки» в ближайшем будущем

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков не исключил, что лидеры «нормандской четверки» могут принять решение пообщаться в скором времени. Как передает ТАСС, он не уточнил, в каком формате может пройти эта беседа. «Мы не исключаем возможности, что главы государств примут решение в обозримой перспективе или в ближайшей перспективе пообщаться в том или ином виде», - сказал чиновник.

6 апреля в Минске помощники лидеров Украины, Германии, Франции и России обсудили имплементацию минских соглашений и договорились продолжить контакты в этом формате ради согласования дорожной карты по этим договоренностям. По оценке Пескова, та встреча не стала результатмвной из-за неготовности Киева выполнять свои обязательства.

Министры иностранных дел стран «нормандской четверки» встречались в Мюнхене в феврале.