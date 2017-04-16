Матвиенко встретилась с королем Саудовской Аравии

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко в ходе визита в Саудовскую Аравию встретилась с королем страны Сальманом Бен Абдельазизом Аль Саудом. На встрече Матвиенко отметила, что приоритетным направлением «остается наращивание взаимодействия в торгово-экономической сфере».

«Председатель Совета федерации подчеркнула перспективность развития деловой кооперации между нашими странами с акцентом на такие сферы, как инвестиции, энергетика, сельское хозяйство и другие. Одной из основных задач является дальнейшее совершенствование договорно-правовой базы двусторонних отношений, выработка “дорожной карты” направлений сотрудничества», — говорится на сайте Совфеда.

Также на встрече были затронуты международные вопросы, в частности, ситуация на Ближнем Востоке. Стороны высказались за продолжение диалога и совместную борьбу с международным терроризмом.

Король выступил за дальнейшее развитие российско-саудовских отношений по всем направлениям и выразил надежду, что в ближайшее время будут видны результаты такого взаимодействия.