Афганистан попросил у России помощи в снабжении и обучении армии и полиции

Афганистан попросил у России помощи в снабжении, обслуживании и обучении армии и полиции страны, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента афганского МИДа по вопросам политики и стратегического планирования Мухаммеда Ашрафа Хайдари.

«Мы обсуждали этот вопрос в Министерстве иностранных дел России и обратились с просьбой рассмотреть возможность обеспечения сервисной поддержки в Афганистане, а также материального снабжения и подготовки кадров для афганской армии и полиции», — сказал Хайдари.

Он обратил внимание на вопрос обслуживания вертолетов российского производства, состоящих на вооружении армии Афганистана. «Мы обратились к России с просьбой обеспечить сервисное обслуживание для воздушных судов», — отметил Хайдари.