Сербия хочет приобрести зенитно-ракетные комплексы С-300

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна хочет приобрести зенитно-ракетные комплексы С-300. По его словам, сделка обсуждается с Россией и Белоруссией.

«По С-300 нет соглашения. Я упомянул об этом на переговорах с президентом Путиным, и мы разговаривали об этом. Разговаривал об этом и с президентом Лукашенко», — сказал Вучич сербскому телеканалу РТС.

Президент также прокомментировал сообщения о поставках Россией ЗРК С-300 в Хорватию. Комплексы С-300 — «не иголка, чтобы их можно было спрятать», отметил президент.

В январе сообщалось, что Сербия намерена приобрести у России «Бук», «Тор» или «Панцирь С-1», поскольку бюджет страны не рассчитан на покупку С-300.