Экс-президенту Южной Кореи предъявлены официальные обвинения

Экс-президенту Республики Кореи Пак Кын Хе 17 марта были предъявлены официальные обвинения в коррупции, сообщает Reuters. Одновременно в подкупе был обвинен председатель группы Lotte Син Дон Бин, в отличие от Пак Кын Хе он не арестован. Lotte, которая объединяет больше 60 компаний различной направленности, от ритейла и производства продуктов питания до девелопмента и гостиничного бизнеса, стала второй южнокорейской компанией после Samsung, затронутой антикоррупционным расследованием. В феврале был арестован вице-президент и фактический руководитель группы Samsung Ли Чжэ Ён, он официально обвинен в даче взяток, хищениях и введении в заблуждение следствия и депутатов парламента.

Масштабное расследование началось с подозрений в адрес подруги президента Цой Сун Силь, которая, по версии следствия, брала взятки от бизнесменов под видом взносов в свои некоммерческие организации и пыталась вмешиваться в государственные дела, не имея на то полномочий. Затем под подозрение попала и сама президент, которая в результате была отстранена от власти и арестована 30 марта. Сейчас Пак предъявлено обвинение в том, что в сговоре с Цой она получила 7 млрд вон ($6,16 млн) в обмен на покровительство компании. Экс-президент также обвиняется в злоупотреблении властью и в вымогательстве у бизнесменов выплат в некоммерческие фонды.

Также Пак обвиняется в получении взяток на 29,8 млрд вон от руководителя Samsung в обмен на поддержку перехода компании под его контроль от отца.

Все обвиняемые свою вину не признают.

Lotte отрицает какие-либо неподобающие договоренности с экс-президентом и ее окружением, выражает сожаление в связи с выдвижением обвинений и обещает представить свою позицию в суде.